Врачи Сергиева Посада спасли пациента с огромной гематомой мозга
Видео: пресс-служба Минздрава МО
56-летнего мужчину со огромной внутримозговой гематомой, возникшей в результате геморрагического инсульта, спасли врачи Сергиево-Посадской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациента привезли по скорой, на момент госпитализации он был в коме. КТ выявило у него в мозге гематому объёмом почти 70 миллилитров. Учитывая такой крупный объем и критическое состояние пациента, мы выполнили экстренную операцию по микрохирургическому удалению гематомы», — рассказал нейрохирург Сергиево-Посадской больницы Амрах Магеррамов.Гематома из себя представляла несколько крупных сгустков, которые врачи извлекли из мозга при помощи аспиратора.
Спустя несколько часов после операции пациент пришёл в сознание, снова начал двигаться и говорить. Через десять дней пациента выписали для прохождения курса реабилитации.