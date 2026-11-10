Врачи Серпуховской больницы стали удалять камни из желчных протоков без разрезов
Хирурги Серпуховской больницы начали проводить эндоскопическое удаление камней из желчевыводящих протоков. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Раньше пациентов направляли в другие города, теперь же высокотехнологичную помощь оказывают на месте, причём бесплатно.
«Застревание камня в протоке вызывает сильную боль, желтуху и температуру, угрожая жизни пациента. Новая операция проходит без разрезов. Врач вводит гибкий эндоскоп через рот до кишечника, аккуратно расширяет отверстие протока и извлекает камни миниатюрными инструментами под контролем видеокамеры и рентгена. Такой малотравматичный метод требует от хирургов ювелирной точности, но позволяет пациентам восстанавливаться в несколько раз быстрее», – пояснили в ведомстве.Чтобы внедрить методику, хирурги Михаил Маркунин и Александр Тарасов прошли обучение у ведущих специалистов Москвы и Санкт-Петербурга. Вернувшись, врачи менее чем за две недели выполнили около 10 успешных операций.
Операцию проводят по полису ОМС в плановом и в экстренном порядке.