Врачи Серпуховской больницы стали удалять камни из желчных протоков без разрезов

10 ноября 2026, 22:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Серпуховской больницы начали проводить эндоскопическое удаление камней из желчевыводящих протоков. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Раньше пациентов направляли в другие города, теперь же высокотехнологичную помощь оказывают на месте, причём бесплатно.

«Застревание камня в протоке вызывает сильную боль, желтуху и температуру, угрожая жизни пациента. Новая операция проходит без разрезов. Врач вводит гибкий эндоскоп через рот до кишечника, аккуратно расширяет отверстие протока и извлекает камни миниатюрными инструментами под контролем видеокамеры и рентгена. Такой малотравматичный метод требует от хирургов ювелирной точности, но позволяет пациентам восстанавливаться в несколько раз быстрее», – пояснили в ведомстве.