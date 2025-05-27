В областном онкодиспансере ввели новый способ обезболивания после операций

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Современные методы обезболивания продолжают развиваться, и одним из таких прогрессивных решений стали межфасциальные блокады, которые теперь активно применяются в Московском областном онкологическом диспансере, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.
Этот метод доказал свою эффективность в снижении болевого синдрома у пациентов после хирургических вмешательств, тем самым повышая качество их жизни в восстановительный период.
По словам врача-анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной терапии Александра Головина, суть метода заключается во введении анестетика между фасциями — тонкими соединительнотканными оболочками, окружающими мышцы и другие анатомические структуры.
В Московском областном онкологическом диспансере межфасциальные блокады вошли в состав комплексной программы лечения и восстановления пациентов после хирургических вмешательств. Врачи диспансера прошли специализированное обучение и освоили современные методики проведения блокад под руководством ведущих анестезиологов.
Внедрение этого метода стало важным шагом в повышении качества послеоперационной помощи. Межфасциальные блокады открывают новые возможности для эффективного контроля боли и ускоренного восстановления, делая процесс реабилитации для пациентов комфортнее. Благодаря таким инновациям медицина становится более чуткой и ориентированной на индивидуальные потребности каждого человека.
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По словам врача-анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной терапии Александра Головина, суть метода заключается во введении анестетика между фасциями — тонкими соединительнотканными оболочками, окружающими мышцы и другие анатомические структуры.
«Одним из главных преимуществ межфасциальных блокад является их способность эффективно уменьшать болевой синдром. Это особенно важно для пациентов, перенесших сложные хирургические вмешательства. Более того, эффективный контроль острой боли сохраняет иммунную систему, как за счет снижения уровня послеоперационного стресса, так и уменьшения необходимости в назначении обезболивающих средств», — сказал Головин.
В Московском областном онкологическом диспансере межфасциальные блокады вошли в состав комплексной программы лечения и восстановления пациентов после хирургических вмешательств. Врачи диспансера прошли специализированное обучение и освоили современные методики проведения блокад под руководством ведущих анестезиологов.
Внедрение этого метода стало важным шагом в повышении качества послеоперационной помощи. Межфасциальные блокады открывают новые возможности для эффективного контроля боли и ускоренного восстановления, делая процесс реабилитации для пациентов комфортнее. Благодаря таким инновациям медицина становится более чуткой и ориентированной на индивидуальные потребности каждого человека.
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Дайана Хусинова