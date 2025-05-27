Врачи центра Бакулева отобрали в Дубне пациентов на сложные операции

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Специалисты научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева побывали в Дубне, где отобрали пациентов для проведения высокотехнологичных операций. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.
Осмотр и консультацию проводят бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования. Раньше пациентам приходилось самим ездить в Москву и ждать в очередях. Теперь кардиохирурги и сосудистые хирурги сами приезжают к пациентам в Дубну.
Такая акция стала возможной благодаря договору о намерениях о сотрудничестве между Дубненской больницей и центром им. Бакулева
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«Главная задача – отбор больных из Дубны, которые нуждаются в хирургическом лечении в федеральном центре. Как правило, речь идёт о высокотехнологичных операциях на открытом сердце и других сложных хирургических вмешательствах», – рассказал главный научный сотрудник НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Иван Ключников.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Такая акция стала возможной благодаря договору о намерениях о сотрудничестве между Дубненской больницей и центром им. Бакулева
«Дубненская больница не первый год сотрудничает с центром. В этом году удалось перевести работу на новые рельсы. Если раньше пациентов из Дубны направляли в столицу, то теперь кардиохирурги и другие врачи сами будут приезжать в наукоград. Это повысит качество медицинской помощи в городском округе», – подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.В Дубну приехали три специалиста - кардиохирурги и сосудистый хирург. Они осмотрели 42 дубненца и дали им рекомендации. Одних направили на плановую операцию через неделю, другим предстоит серьёзная подготовка к хирургическому вмешательству.
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Лора Луганская