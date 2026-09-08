Врачи Ступинской больницы расширили возможности МРТ-диагностики
В Ступинской больнице начали проводить магнитно-резонансную томографию с контрастированием. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Контрастное усиление предполагает внутривенное введение пациенту специального препарата в процессе исследования.
«Такая диагностика назначается не во всех случаях. Решение о необходимости контрастирования принимают лечащий врач и рентгенолог. Записаться на этот вид исследования можно у лечащего врача – терапевта, узкого специалиста или рентгенолога. Мы проводим такие процедуры каждый день», – рассказала заведующая рентгеновским отделением больницы Афина Барбашова.По словам врача, перед процедурой с контрастированием пациенту нужно прийти в МРТ-кабинет стационара за полчаса до начала исследования. За это время лаборант установит внутривенный катетер, через который будут вводить контрастное вещество.
Барбашова подчеркнул важность соблюдения правил подготовки к исследованию и рекомендаций лечащего доктора, а также напомнила о недопустимости опозданий. Если пациент задерживается на 10-15 минут от времени, указанного в талоне, ему откажут в проведении исследования.