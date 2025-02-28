Спасатели Подмосковья вызволили из закрытой квартиры пенсионерку с переломом шейки бедра

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса открыли дверь квартиры, где находилась обездвиженная пенсионерка. Инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина, который не мог попасть в квартиру 76-летней матери. Дверь была закрыта на задвижку, а ключ вставлен в замочную скважину изнутри.
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«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы вскрыли дверь специальным инструментом, обеспечив родственнику и медикам доступ в жильё. Пожилая женщина лежала на полу, она была в сознании, но не могла двигаться. Спасатели осторожно зафиксировали пострадавшую на жёстких носилках и перенесли с пятого этажа в автомобиль скорой помощи», – рассказал замначальника поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части Сергей Шумов.С подозрением на перелом шейки бедра пенсионерку госпитализировали.
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Лора Луганская