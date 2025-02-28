Спасатели Подмосковья вызволили из закрытой квартиры пенсионерку с переломом шейки бедра

«Программа работает в регионе с 2023 года, и сегодня в аренду по льготной ставке бизнесу передали уже около 300 объектов. Подобрать недвижимость можно с помощью фильтров на инвесткарте региона. Сейчас на ней доступно более 150 объектов по программе «Недвижимость за 1 рубль». Больше всего объектов – 26 – доступно в Шатуре. На втором месте – Коломна и Богородский. Там для запуска предприятия можно подобрать один из 11 объектов. На третьем месте – Серпухов с девятью объектами», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

