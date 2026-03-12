Врачи в Егорьевске спасли пациентку с тяжёлой формой рака яичника
Специалисты Егорьевской больницы провели экстренную операцию 48-летней женщине с агрессивной формой рака яичника, осложнённой кровотечением, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила в тяжёлом состоянии с жалобами на сильные боли в животе, которые беспокоили её около двух недель. Уровень гемоглобина составлял всего 60 единиц, что указывало на значительную кровопотерю. При обследовании врачи заподозрили злокачественное новообразование с распадом и кровотечением.
«Ситуация требовала немедленного вмешательства. Во время хирургического вмешательства стало ясно, насколько агрессивен недуг: злокачественная опухоль поразила оба яичника, а ее распад привел к обширному кровотечению. Более того, были обнаружены множественные метастазы. Нам удалось удалить опухоль диаметром более 10 сантиметров, остановив кровотечение и устранив непосредственную угрозу жизни», — рассказал заведующий стационаром Владислав Каданцев.Сейчас женщина находится в отделении, её состояние стабильно. После выписки она продолжит лечение в Московском областном онкодиспансере, где ей предстоит курс химиотерапии.
Врачи подчёркивают: своевременное обращение за помощью и регулярные осмотры могли бы выявить заболевание на ранней стадии. Благодаря профессионализму егорьевских медиков у пациентки появился шанс на полноценную жизнь.