Врачи в Егорьевске спасли пациентку с тяжёлой формой рака яичника

12 марта 2026, 17:59

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Специалисты Егорьевской больницы провели экстренную операцию 48-летней женщине с агрессивной формой рака яичника, осложнённой кровотечением, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Пациентка поступила в тяжёлом состоянии с жалобами на сильные боли в животе, которые беспокоили её около двух недель. Уровень гемоглобина составлял всего 60 единиц, что указывало на значительную кровопотерю. При обследовании врачи заподозрили злокачественное новообразование с распадом и кровотечением.



«Ситуация требовала немедленного вмешательства. Во время хирургического вмешательства стало ясно, насколько агрессивен недуг: злокачественная опухоль поразила оба яичника, а ее распад привел к обширному кровотечению. Более того, были обнаружены множественные метастазы. Нам удалось удалить опухоль диаметром более 10 сантиметров, остановив кровотечение и устранив непосредственную угрозу жизни», — рассказал заведующий стационаром Владислав Каданцев.