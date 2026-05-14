Врио главы Павлово-Посадского округа стал Сергей Балашов

14 мая 2026, 11:00

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

В Павлово-Посадском городском округе сменился руководитель. Денис Семёнов, возглавлявший муниципалитет более пяти лет, перешёл на работу в Богородский округ, а его место занял первый заместитель Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной администрации.





Кадровые перестановки обсудили на еженедельном окружном оперативном совещании.





«От лица всей администрации и от себя лично благодарю Дениса Олеговича (Семёнова — прим. ред.) за весомый вклад в развитие нашего округа и желаю ему успехов на новом профессиональном поприще. На данный момент я временно исполняю полномочия главы Павлово-Посадского округа. И хочу заверить коллег, депутатский корпус и, самое главное, – вас, уважаемые жители: вся работа администрации продолжается в штатном режиме, без пауз и сбоев», — сказал Сергей Балашов.