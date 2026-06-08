ВРИП главы Павлово-Посадского округа Балашов посетил ювелирное производство
Ювелирный завод «Магнат», расположенный в Павловском Посаде, посетил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Визит состоялся в рамках знакомства с промышленным потенциалом округа. Для ВРИП главы провели экскурсию по цехам, показали, как проводится литьё и штамповка и раскрыли тонкости технологий обработки золота.
«Когда попадаешь в мир, где рождаются украшения, начинаешь по-другому смотреть на блеск витрин. За каждым кольцом или парой серёжек — сотни операций, точность до долей миллиметра и абсолютная концентрация», — сказал Сергей Балашов.Он также поблагодарил за экскурсию гендиректора компании Дениса Юранова.
На заводе «Магнат» выпускают цепочки разных плетений, серьги, кольца, браслеты и подвески.