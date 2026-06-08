ВРИП главы Павлово-Посадского округа Балашов посетил ювелирное производство

08 июня 2026, 11:37

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ювелирный завод «Магнат», расположенный в Павловском Посаде, посетил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Визит состоялся в рамках знакомства с промышленным потенциалом округа. Для ВРИП главы провели экскурсию по цехам, показали, как проводится литьё и штамповка и раскрыли тонкости технологий обработки золота.





«Когда попадаешь в мир, где рождаются украшения, начинаешь по-другому смотреть на блеск витрин. За каждым кольцом или парой серёжек — сотни операций, точность до долей миллиметра и абсолютная концентрация», — сказал Сергей Балашов.