Артисты из Электрогорска дали концерт в воинской части
Концерт в честь Дня молодёжи дали в воинской части артисты дома культуры «Электрогорск», расположенного в одноименном городе Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба ДК.
Мероприятие состоялось в субботу, 27 июня.
«Наши артисты выехали в воинскую часть, чтобы поддержать ребят и подарить им кусочек тепла. Концерт получился праздничным, искренним и душевным», — рассказали сотрудники дома культуры.В программу концерта вошли выступления танцевальных студий «Бархат», Night people crew и «Радуга» и вокальных коллективов «Родная песня», «Элегия» и «Камертон». Артистов принимали очень тепло.
Ранее сообщалось, что в Электрогорске в День ветеранов боевых действий проведут возложения цветов к мемориалам в сквере Боевого Братства и на аллее Героев.