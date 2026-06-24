Школьница из Павловского Посада получила по 100 баллов за два ЕГЭ
Ученица лицея №2 в Павловском Посаде Анна Курдюкова завоевала высшие оценки на ЕГЭ по двум предметам — литературе и русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Школьница рассказала, что подготовка к экзаменам была непростой: приходилось заниматься каждый день, несмотря на усталость.
«После первого экзамена казалось, что есть ошибки. Поэтому когда увидела результат — прыгала и кричала от счастья. Со вторым экзаменом было уже спокойнее», — поделилась Анна.Теперь девушка ждёт результат ЕГЭ по английскому языку. Здесь ей тоже нужны высокие баллы, ведь она мечтает поступить на филологический факультет МГУ.
Ранее сообщалось, что в Московской области на сегодняшний день максимальные баллы по трём предметам ЕГЭ получили четыре выпускника.