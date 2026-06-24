Школьница из Павловского Посада получила по 100 баллов за два ЕГЭ

24 июня 2026, 11:14

Анна Курдюкова (фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.)

Ученица лицея №2 в Павловском Посаде Анна Курдюкова завоевала высшие оценки на ЕГЭ по двум предметам — литературе и русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Школьница рассказала, что подготовка к экзаменам была непростой: приходилось заниматься каждый день, несмотря на усталость.





«После первого экзамена казалось, что есть ошибки. Поэтому когда увидела результат — прыгала и кричала от счастья. Со вторым экзаменом было уже спокойнее», — поделилась Анна.