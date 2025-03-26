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Всадница из Подмосковья выиграла шесть медалей на турнире по конному спорту

Всадница из Подмосковья выиграла шесть медалей на Всероссийском турнире по конному спорту «Виват, Россия»
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Спортсменка из Подмосковья Варвара Бушуева, представляющая Раменский муниципальный округ, завоевала шесть серебряных медалей на Всероссийских соревнованиях по конному спорту «Виват, Россия», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В зачёте «Выездка (большой приз U25)» Бушуева, выступавшая на лошади Индире Ганди, заняла второе место с результатом 64,744%. Победительницей стала Ксения Григорян из Москвы, набравшая 64,974% в паре с конём Эстроном. Бронзу завоевала Валерия Ганина из Нижегородской области на Глории, показав результат 64,103%.

В категории «Средний приз (малый круг)» Бушуева и Индра Ганди вновь стали вторыми с итоговым процентом 64,676%. Первое место заняла Ксения Григорян на Эстроне (65,294%), а третьей финишировала Валерия Ганина на Глории (64,441%).

В дисциплине «КЮР (большой приз U-25)» Варвара Бушуева добавила ещё одно серебро в свою копилку, набрав 66,575%. Победа досталась Ксении Григорян на Эстроне (67,130%), а третье место заняла Валерия Ганина на Глории (65,885%).

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В юношеском КЮРе Бушуева, выступая на лошади Герцог Дей, также стала второй. Их результат составил 68,185%. Победу одержала Катерина Музюкина из Калужской области на Кардене (68,785%), а третье место заняла Дарья Ховрина из Москвы на Балатоне (67,980%).

Кроме того, в зачёте «Личный приз. Юноши» Бушуева вновь завоевала серебро на Герцог Дей, показав результат 65,794%. Первой стала Дарья Ховрина на Балатоне (67,824%), а третье место заняла Арина Шадская из Москвы на Вилуне (65,647%).

В абсолютном первенстве турнира Бушуева на Индире Ганди также заняла вторую позицию с суммарным результатом 195,995% по итогам трёх дней соревнований. Чемпионкой стала Ксения Григорян на Эстроне (197,398%), а третье место заняла Валерия Ганина на Глории (194,429%).

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Соревнования «Виват, Россия» проходили с 18 по 24 марта 2025 года в деревне Орлово Ленинского городского округа. Турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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В Московской области учащиеся продолжают досрочно сдавать ЕГЭ
26 марта 2025, 08:59

Фото: Министерство образования Московской области

25 марта в Подмосковье состоялся экзамен по русскому языку в рамках досрочной сдачи Единого государственного экзамена. Были задействованы четыре пункта в городах Королёв, Красногорск, Одинцово и Раменское. В экзамене приняли участие 103 человека, сообщает Министерство образования Московской области.
В досрочном периоде ЕГЭ участвуют студенты колледжей и ученики 11-х классов, которые по разным причинам не могут сдавать экзамен в основное время. Все пункты проведения ЕГЭ были оснащены согласно установленным требованиям: в аудиториях работали системы видеонаблюдения, а печать и сканирование экзаменационных материалов осуществлялись в кабинетах. За порядком следили общественные наблюдатели, в том числе представители родительского сообщества.

Экзаменационный процесс длился 3 часа 30 минут и прошёл без нарушений. Результаты будут доступны не позднее 10 апреля.В Московской области на досрочный период ЕГЭ зарегистрировались 129 участников, из которых 34 — выпускники 11 класса. Кампания началась 21 марта и завершится 21 апреля.

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В Подмосковье за месяц от вандальных надписей очистили около 100 фасадов домов
25 марта 2025, 22:57

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальщики за прошлый месяц очистили около 100 фасадов многоквартирных домов Подмосковья от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей. Работы проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Граффити и рисунки, размещённые без согласования с собственниками и органами местного самоуправления, считаются порчей имущества и вандализмом. За такие действия предусмотрена административная ответственность. Ликвидация таких «художеств» – задача управляющих организаций, которые выполняют работы за счёт средств текущего ремонта», – говорится в сообщении.
В Минчистоты призвали жителей, заметивших несогласованные рисунки на стенах многоквартирного жилого дома, сообщить об этом в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал.

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В Егорьевске росгвардейцы задержали вора, примерявшего в магазине ботинки
25 марта 2025, 22:36

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Росгвардейцы задержали в Егорьевске подозреваемого в попытке ограбить закрытый обувной салон. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Ночью экипаж группы задержания Егорьевского ОВО получил сообщение о срабатывании сигнализации в охраняемом магазине на улице Советской. Оперативно прибыв по этому адресу, росгвардейцы обнаружили, что открыта входная пластиковая дверь. Внутри находился неизвестный, который сидел на полу и примерял новые ботинки. По внешним признакам г мужчина был в состоянии опьянения и внятно объяснить причину своего нахождения в закрытом магазине не смог», – рассказали в ведомстве.
Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту ЧП проводится проверка.


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#безопасность
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Производители Московской области в прошлом году выпустили 5% печенья в России
25 марта 2025, 22:21

Фото: iStock / Liudmila Chernetska

Подмосковные производители в прошлом году выпустили 92 тыс. тонн печенья. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В 2024 году подмосковные предприятия произвели 92 тыс. тонн печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий. Регион выпустил более 13% от общего объёма в Центральном федеральном округе и 5% – в масштабах страны. В прошлом месяце жители региона купили свыше 2,8 тыс. тонн печенья разных видов, то есть 100 тонн традиционного лакомства к чаю в день», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что сахарное, овсяное, сдобное, песочное и ореховое – лишь часть видов печенья, которое широко представлено в подмосковных магазинах и супермаркетах.

В Минсельхозпроде региона назвали лидеров по выпуску этого вида продукции. Это, в частности, ООО «Коломенское поле», которое выпускает шоколадное, злаковое, овсяное и другие виды печенья, поставляемого в разные регионы страны. В ассортименте ООО «ПО РУССКАЯ ПЕЧЬ» – печенье в упаковках семейного формата по 500 граммов: старорусское с семенами подсолнуха и льна, рассыпчатое курабье, и демидовское – ореховое с цукатами. А ООО «Жуковский хлеб» производит молочные коржики и «орешки» с варёной сгущёнкой.

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Подмосковных производителей пригласили на продовольственную выставку в Эр-Рияд
25 марта 2025, 22:03

Фото: iStock / monticelllo

Представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья приглашают принять участие в международной выставке продуктов питания, напитков и технологий производства Saudi Food Show 2025. Поездку организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Выставка пройдёт в Эр-Рияде 12-14 мая. Мероприятие соберет на площадке более 1,3 тыс. компаний-экспонентов из 100 стран. На выставке покажут новейшие разработки и достижения пищевой промышленности. Будут представлены такие ключевые направления, как молочная продукция, напитки, фрукты и овощи, кондитерские изделия, морепродукты, приправы и соусы, хлебобулочные изделия и другие», – говорится в сообщении.
Как рассказали в министерстве, Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей, регистрационные сборы, создание коллективного стенда, поиск потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно. Оставить заявку на участие можно на сайте. Регистрация открыта до 1 апреля.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Екатерине Черной по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 21) или по почте: eka@exportmo.ru.

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