Всадница из Подмосковья выиграла шесть медалей на турнире по конному спорту

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсменка из Подмосковья Варвара Бушуева, представляющая Раменский муниципальный округ, завоевала шесть серебряных медалей на Всероссийских соревнованиях по конному спорту «Виват, Россия», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В зачёте «Выездка (большой приз U25)» Бушуева, выступавшая на лошади Индире Ганди, заняла второе место с результатом 64,744%. Победительницей стала Ксения Григорян из Москвы, набравшая 64,974% в паре с конём Эстроном. Бронзу завоевала Валерия Ганина из Нижегородской области на Глории, показав результат 64,103%.
В категории «Средний приз (малый круг)» Бушуева и Индра Ганди вновь стали вторыми с итоговым процентом 64,676%. Первое место заняла Ксения Григорян на Эстроне (65,294%), а третьей финишировала Валерия Ганина на Глории (64,441%).
В дисциплине «КЮР (большой приз U-25)» Варвара Бушуева добавила ещё одно серебро в свою копилку, набрав 66,575%. Победа досталась Ксении Григорян на Эстроне (67,130%), а третье место заняла Валерия Ганина на Глории (65,885%).
В юношеском КЮРе Бушуева, выступая на лошади Герцог Дей, также стала второй. Их результат составил 68,185%. Победу одержала Катерина Музюкина из Калужской области на Кардене (68,785%), а третье место заняла Дарья Ховрина из Москвы на Балатоне (67,980%).
Кроме того, в зачёте «Личный приз. Юноши» Бушуева вновь завоевала серебро на Герцог Дей, показав результат 65,794%. Первой стала Дарья Ховрина на Балатоне (67,824%), а третье место заняла Арина Шадская из Москвы на Вилуне (65,647%).
В абсолютном первенстве турнира Бушуева на Индире Ганди также заняла вторую позицию с суммарным результатом 195,995% по итогам трёх дней соревнований. Чемпионкой стала Ксения Григорян на Эстроне (197,398%), а третье место заняла Валерия Ганина на Глории (194,429%).
Соревнования «Виват, Россия» проходили с 18 по 24 марта 2025 года в деревне Орлово Ленинского городского округа. Турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Подмосковные спортсмены взяли две медали первых в сезоне соревнований по ВМХ
Подмосковные спортсмены победили на соревнованиях по синхронному плаванию
Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в ¼ финала турнира в Майами
В категории «Средний приз (малый круг)» Бушуева и Индра Ганди вновь стали вторыми с итоговым процентом 64,676%. Первое место заняла Ксения Григорян на Эстроне (65,294%), а третьей финишировала Валерия Ганина на Глории (64,441%).
В дисциплине «КЮР (большой приз U-25)» Варвара Бушуева добавила ещё одно серебро в свою копилку, набрав 66,575%. Победа досталась Ксении Григорян на Эстроне (67,130%), а третье место заняла Валерия Ганина на Глории (65,885%).
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В юношеском КЮРе Бушуева, выступая на лошади Герцог Дей, также стала второй. Их результат составил 68,185%. Победу одержала Катерина Музюкина из Калужской области на Кардене (68,785%), а третье место заняла Дарья Ховрина из Москвы на Балатоне (67,980%).
Кроме того, в зачёте «Личный приз. Юноши» Бушуева вновь завоевала серебро на Герцог Дей, показав результат 65,794%. Первой стала Дарья Ховрина на Балатоне (67,824%), а третье место заняла Арина Шадская из Москвы на Вилуне (65,647%).
В абсолютном первенстве турнира Бушуева на Индире Ганди также заняла вторую позицию с суммарным результатом 195,995% по итогам трёх дней соревнований. Чемпионкой стала Ксения Григорян на Эстроне (197,398%), а третье место заняла Валерия Ганина на Глории (194,429%).
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Соревнования «Виват, Россия» проходили с 18 по 24 марта 2025 года в деревне Орлово Ленинского городского округа. Турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Читайте также:
Подмосковные спортсмены взяли две медали первых в сезоне соревнований по ВМХ
Подмосковные спортсмены победили на соревнованиях по синхронному плаванию
Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в ¼ финала турнира в Майами
Дайана Хусинова