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Все пожары в подмосковных лесах стали ликвидировать в первые сутки

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесопожарная охрана Подмосковья применяет в работе новые технологии, в том числе искусственный интеллект. Об этом заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин на юбилее Авиалесоохраны.



Он подвёл промежуточные итоги работы Лесопожарного комплекса региона и рассказал о новых стандартах в эпоху ИИ.

«Внедрили видеомониторинг с искусственным интеллектом. Это кратно снизило количество ложных сработок. Технологии собраны в единый контур, который объединил «Цифровой сторож», онлайн-дашборд и цифровизацию лесохозяйственных работ в системе СОУЛП. Всё от обнаружения пожара до контроля и приёмки работ – в одном окне в режиме реального времени, с прозрачным цифровым следом. Итог – 100% пожаров ликвидируем в первые сутки. Горимость ниже уровня прошлого года в три раза», – сказал Ларькин.
Он назвал главной задачей удерживать ситуацию под контролем в условиях мегаполиса. Без современных технологий и грамотного управления это невозможно. В регионе – 1,9 млн гектаров лесов.
«Мы также провели объединение учреждений, возродив единую структуру под управлением более 2000 человек. Группировка пожаротушения усилена вдвое – с 533 до 1011 человек. Теперь мы сами тушим и отвечаем за результат, исключив размывание ответственности. Технологии работают только с людьми. Убрали дублирование функций, дали лесникам новые полномочия по тушению и подняли зарплаты», – добавил председатель Комлесхоза.
Руководитель Рослесхоза Иван Советников вручил на праздновании юбилея Авиалесоохраны Почётную грамоту заместителю директора Виноградовского филиала Мособллеса Геннадию Иванову. Он награждён за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в сохранение и приумножение лесных богатств региона.
Лора Луганская

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