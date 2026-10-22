Все пожары в подмосковных лесах стали ликвидировать в первые сутки

22 октября 2026, 22:19

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесопожарная охрана Подмосковья применяет в работе новые технологии, в том числе искусственный интеллект. Об этом заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин на юбилее Авиалесоохраны.





Он подвёл промежуточные итоги работы Лесопожарного комплекса региона и рассказал о новых стандартах в эпоху ИИ.

«Внедрили видеомониторинг с искусственным интеллектом. Это кратно снизило количество ложных сработок. Технологии собраны в единый контур, который объединил «Цифровой сторож», онлайн-дашборд и цифровизацию лесохозяйственных работ в системе СОУЛП. Всё от обнаружения пожара до контроля и приёмки работ – в одном окне в режиме реального времени, с прозрачным цифровым следом. Итог – 100% пожаров ликвидируем в первые сутки. Горимость ниже уровня прошлого года в три раза», – сказал Ларькин.

«Мы также провели объединение учреждений, возродив единую структуру под управлением более 2000 человек. Группировка пожаротушения усилена вдвое – с 533 до 1011 человек. Теперь мы сами тушим и отвечаем за результат, исключив размывание ответственности. Технологии работают только с людьми. Убрали дублирование функций, дали лесникам новые полномочия по тушению и подняли зарплаты», – добавил председатель Комлесхоза.