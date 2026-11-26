Все школьники Подмосковья будут изучать кибербезопасность со следующего года
Во всех школах Московской области в следующем году внедрят обучение кибербезопасности с первого класса. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
По словам главы региона, пилотный проект получил поддержку среди учеников и их родителей.
«Подмосковье уже ввело «Киберуроки». Это уроки искусственного интеллекта, кибербезопасности и всего, что связано с программированием. Пока у нас с 1 сентября начали этот эксперимент 215 школ. А с 1 сентября 2027 года все школы с 1 по 11 классы будут иметь возможность изучать дисциплину в рамках компьютерной грамотности и внедрения искусственного интеллекта», – заявил Воробьёв Информационной службе «Вести».Ранее сообщалось, что в этом учебном году школы 41 муниципалитета Московской области приняли участие в пилотном запуске киберуроков. Для 55 000 ребят с 1 по 11 классы проводят занятия по коммуникации в мессенджерах, цифровой гигиене и грамотности, созданию цифровых продуктов, обучают основам кибербезопасности
Больше всего образовательных учреждений подключились к проекту в Богородском округе – 19 школ, в Истре – 13, в Балашихе – 12, а также в Подольске и Мытищах – по 10 школ.