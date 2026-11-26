26 ноября 2026, 16:16

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во всех школах Московской области в следующем году внедрят обучение кибербезопасности с первого класса. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.





По словам главы региона, пилотный проект получил поддержку среди учеников и их родителей.

«Подмосковье уже ввело «Киберуроки». Это уроки искусственного интеллекта, кибербезопасности и всего, что связано с программированием. Пока у нас с 1 сентября начали этот эксперимент 215 школ. А с 1 сентября 2027 года все школы с 1 по 11 классы будут иметь возможность изучать дисциплину в рамках компьютерной грамотности и внедрения искусственного интеллекта», – заявил Воробьёв Информационной службе «Вести».