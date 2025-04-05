Российские гимнасты отказались выступать в нейтральном статусе на турнирах FIG

Фото: istockphoto/macky_ch
Все российские гимнасты воздержались от участия в турнирах Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе. Об этом сообщила в Telegram-канале Федерация гимнастики РФ.
«Причина такого решения — многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам. Федерация гимнастики России уважает и разделяет позицию спортсменов», — сказано в публикации.Летом 2023 года FIG заявляла, что с начала 2024 года российские и белорусские гимнасты будут участвовать в турнирах с нейтральным статусом. Согласно критериям допуска, приглашали только тех, кто не имеет связей с ВС РФ и не поддерживает спецоперацию на Украине.
Читайте также:
Гретцки лично поздравил Овечкина в раздевалке с повторением мирового рекорда
Полузащитник «Спартака» Медина может не сыграть против «Ростова» из-за травмы
Фигуристы из Подмосковья победили на первенстве России среди юношей и девушек
Никита Кротов