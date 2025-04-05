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Российские гимнасты отказались выступать в нейтральном статусе на турнирах FIG

Фото: istockphoto/macky_ch

Фото: istockphoto/macky_ch

Все российские гимнасты воздержались от участия в турнирах Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе. Об этом сообщила в Telegram-канале Федерация гимнастики РФ.
«Причина такого решения — многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам. Федерация гимнастики России уважает и разделяет позицию спортсменов», — сказано в публикации.
Летом 2023 года FIG заявляла, что с начала 2024 года российские и белорусские гимнасты будут участвовать в турнирах с нейтральным статусом. Согласно критериям допуска, приглашали только тех, кто не имеет связей с ВС РФ и не поддерживает спецоперацию на Украине.

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Гретцки лично поздравил Овечкина в раздевалке с повторением мирового рекорда
05 апреля 2025, 07:03

Александр Овечкин (Фото: Instagram* @aleksandrovechkinofficial)

Канадская легенда хоккея Уэйн Гретцки лично поздравил Александра Овечкина с повторением своего рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщил журналист Франк Серавалли на своей странице в соцсети X.
После матча «Вашингтон Кэпиталз» против «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Гретцки посетил раздевалку столичного клуба. Там он вручил Овечкину шайбу, которой россиянин забил 894-й гол, и сделал совместные фото с ним и командой.

«Как ты? Поздравляю!», — сказал Гретцки Овечкину.
Россиянин на вопрос ответил шуткой: мол, «потный и весь в пиве».

Как уточнил журналист Том Гулитти, канадец также сфотографировался с двумя сыновьями российского форварда.



Овечкин оформил дубль в этом матче, сравнявшись с Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. До конца сезона «Вашингтон» проведёт шесть игр, начиная с выездного матча против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля.

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Гретцки: мой дед бы очень обрадовался, побей русский хоккеист рекорд его внука
05 апреля 2025, 04:22

Фото: istockphoto/yuran-78

Уэйн Гретцки заявил, что его дед, родившийся в Российской империи, гордился бы, побей рекорд по голам в НХЛ российский хоккеист. Об этом он сообщил в ответ на вопросы журналистки Сэмми Зильбер.
Дед легендарного канадца, Терентий Лаврентьевич Грецкий, жил в селе Огдемер (сейчас территория Беларуси), а позже эмигрировал в Канаду.

«Совершенно не удивлен происходящим. (...) Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин... Еще два года назад я сказал, что когда Ови приблизится к моему рекорду, то я буду с ним», — сказал Гретцки.
В беседе с ТАСС спортсмен подчеркнул, что сам тоже искренне рад за россиянина.

«Я счастлив за Алекса. (...) Алекс — молодец», — заявил он.
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Александру Овечкину осталось забросить всего одну шайбу для повторения рекорда Гретцки
Овечкин забил 893-ю шайбу и сократил отставание до рекорда Гретцки в один гол
05 апреля 2025, 02:56

Фото: istockphoto/FotografieLink

Александру Овечкину осталось забросить всего одну шайбу, чтобы повторить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» оформил свой 893-й гол в лиге в первом периоде матча против «Чикаго Блэкхоукс», сообщают местные СМИ.
По их информации, на игре присутствовал сам Гретцки. Для установления нового рекорда Овечкину необходимо два точных броска. В случае достижения цели НХЛ планирует остановить матч для проведения торжественной церемонии.

Клуб «Вашингтона» получил разрешение выбежать на лёд всей командой, чтобы поздравить легенду.

Овечкин также установил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах среди игроков в возрасте 39 лет. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в 14-й раз сумел отметиться минимум 40 раз за регулярный чемпионат НХЛ, передает ТАСС.

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Актриса Кожевникова назвала Овечкина величайшим хоккеистом современности
04 апреля 2025, 16:58

Фото: iStock/vchal

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — величайший хоккеист современности, за которым следит весь мир, ожидая, когда он побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в чемпионатах НХЛ. Об этом заявила российская актриса, общественный и политический деятель Мария Кожевникова. По ее словам, Овечкин обязательно войдет в историю.
«Мы сейчас очень разобщены, очень много непонимания между странами, поэтому спорт, а особенно Овечкин, мне кажется, — это, наоборот, какие-то такие точки соприкосновения, где мы можем найти общее, отчего могут быть и какие-то политические какие-то разговоры. Наверное, все знают, что [президент США Дональд] Трамп восхищается Овечкиным, так же как и наш президент, а с нашим президентом Саша очень дружен и возглавлял его команду», — поделилась актриса в беседе с «Известиями».
Тем временем в Госдуме назвали смешным предложение вручить Овечкину российскую госнаграду за побитый рекорд Гретцки. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Дмитрий Свищев отметил, что такие награды вручают за успехи в российском спорте, а не американском. Он добавил, что при этом нужно гордиться и восхищаться успехами капитана «Вашингтон Кэпиталз».
«Другой вопрос, что он действительно многое делает для продвижения и развития хоккея — не только НХЛ, но и мирового хоккея. Так что есть много путей, как мы можем его благодарить и чествовать. Это еще будет отдельно обсуждаться», — считает парламентарий.
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Полузащитник «Спартака» Медина может не сыграть против «Ростова» из-за травмы
04 апреля 2025, 16:48

Фото: istockphoto/Platinus

Левый вингер московского «Спартака» Хесус Медина рискует пропустить матч 23-го тура МИР Российской премьер-лиги против «Ростова». Причина — не до конца вылеченная травма.
Игрок получил повреждение во время мартовского перерыва на матчи сборных, сообщает портал Metaratings.ru. Полузащитник вызывался в национальную команду Парагвая, проводившую отборочные игры на чемпионат мира 2026 года. Из-за этой травмы он уже пропустил игру 22-го тура против «Ахмата» в Грозном, откуда «красно-белые» сумели привезти только одно очко. Встреча, напомним, закончилась со счётом 0:0.

В текущем сезоне Хесус Медина провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах. В них он забил три мяча. Кроме того, на счету парагвайца две голевые передачи.

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