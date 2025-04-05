Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — величайший хоккеист современности, за которым следит весь мир, ожидая, когда он побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в чемпионатах НХЛ. Об этом заявила российская актриса, общественный и политический деятель Мария Кожевникова. По ее словам, Овечкин обязательно войдет в историю.