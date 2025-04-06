Овечкин побил «вечный» рекорд Грецки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ

Александр Овечкин (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Грецки. Исторический гол Овечкин забил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», поразив ворота соотечественника Ильи Сорокина, пишет Telegram-канал SHOT.
В этот исторический момент сам Грецки находился на стадионе, также за игрой наблюдали мама, жена и дети Овечкина. На арене заранее установили восемь дополнительных камер, чтобы запечатлеть этот грандиозный гол сразу с нескольких ракурсов. Теперь Овечкин является лучшим снайпером в истории НХЛ.
Также напомним, что в этом сезоне Овечкин установил ещё несколько рекордов: он превзошёл Грецки по числу заброшенных шайб в первых периодах, побил рекорд Яромира Ягра по победным голам, обновил рекорд по сезонам с более чем 40 голами.
В этом сезоне российский хоккеист стал самым результативным игроком в возрастной категории старше 35 лет и первым спортсменом в истории НХЛ, который забросил минимум 200 шайб в трёх разных десятилетиях.
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Также напомним, что в этом сезоне Овечкин установил ещё несколько рекордов: он превзошёл Грецки по числу заброшенных шайб в первых периодах, побил рекорд Яромира Ягра по победным голам, обновил рекорд по сезонам с более чем 40 голами.
В этом сезоне российский хоккеист стал самым результативным игроком в возрастной категории старше 35 лет и первым спортсменом в истории НХЛ, который забросил минимум 200 шайб в трёх разных десятилетиях.
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Анастасия Чинкова