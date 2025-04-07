Великие иностранные спортсмены поздравили Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

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Великие иностранные спортсмены поздравили российского хоккеиста Александра Овечкина с обновлением рекорда по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Напомним, что 6 августа нападающий «Вашингтона» забросил 895 шайбу.
Американский баскетболист и лидер по набранным очкам в НБА Леброн Джеймс назвал рекорд Овечкина невероятным.
К Джеймсу присоединился и самый титулованный спортсмен в истории Олимпиады, пловец из США Майкл Фелпс.
Свои поздравления выразил один из самых титулованных теннисистов в истории, швейцарец Роджер Федерер.
Канадский хоккеист Сидни Кросби тоже поддержал россиянина, хотя между ними было принципиальное соперничество на протяжении всей карьеры.
Александр Овечкин 6 апреля побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету россиянина 895 заброшенных шайб. После рекордного гола была организована праздничная церемония, на которой Овечкина лично поздравил Гретцки.
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«Алекс, поздравляю тебя, мужик. Это невероятное достижение. Салют тебе».
К Джеймсу присоединился и самый титулованный спортсмен в истории Олимпиады, пловец из США Майкл Фелпс.
«Привет, Ови. Поздравляю, ты лучший. Как насчет тысячи?», — сказал Фелпс намекая на преодоление отметки в 1000 заброшенных шайб.
Свои поздравления выразил один из самых титулованных теннисистов в истории, швейцарец Роджер Федерер.
«Я очень за тебя счастлив. Надеюсь, ты будешь владеть этим рекордом вечно».
Канадский хоккеист Сидни Кросби тоже поддержал россиянина, хотя между ними было принципиальное соперничество на протяжении всей карьеры.
«Это достижение казалось невозможным, но ты смог его преодолеть».
Александр Овечкин 6 апреля побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету россиянина 895 заброшенных шайб. После рекордного гола была организована праздничная церемония, на которой Овечкина лично поздравил Гретцки.
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Иван Мусатов