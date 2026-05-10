«Только за первое место»: Футболист Павлюченко назвал сезон «Спартака» провалом
Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался об игре «красно-белых» в текущем сезоне Российской премьер-Лиги.
В беседе с Metaratings.ru спортсмен оценил шансы команды закрепиться в топ-3 турнирной таблицы.
«В РПЛ «Спартак» провалился. Теоретически команда ещё может занять третье место. Но для «красно-белых» это всё равно плохой результат. «Спартак» должен бороться только за первое место», — заявил Павлюченко.На текущий момент «Спартак» провёл 28 матчей в чемпионате. Команда занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. В активе «красно-белых» 48 очков. 11 мая «гладиаторы» примут на домашнем поле «Рубин». Матч стартует в 17:30 по московскому времени.
Ранее полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев оценил шансы «красно-белых» на чемпионство в следующем сезоне. Игрок уверен, что команда способна побороться за золотые медали.