Всероссийский турнир «Русский бал» собрал в Подольске более 500 танцоров

20 января 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В подольском универсально-спортивном центре «Юность» в 17-й раз состоялся турнир «Русский бал». Во всероссийских соревнованиях участвовали более 500 танцоров из 20 регионов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Соревнования проводятся в Подольске ежегодно с 2010-го. На площадку выходят юные танцоры и взрослые профессионалы. Участники состязаются в двух программах. Европейская включает медленный вальс, танго, медленный фокстрот, венский вальс и квикстеп. В латиноамериканскую программу входят самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв.

«Турнир стал доброй традицией нашего округа. Мы видим, как растёт уровень мастерства участников. Солисты и пары показали невероятную подготовку. Каждый судья оценивал не только технику, но и образ, эмоции танцоров», – поделился вице-чемпион России, президент Открытой Федерации спортивного танца Андрей Печерников.