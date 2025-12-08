Всероссийский турнир в формате телемоста собрал в Люберцах тысячу единоборцев

08 декабря 2025, 13:39

Видео: пресс-служба Минспорта МО

Всероссийский открытый турнир по единоборствам «Герои Отечества» собрал в Люберцах более тысячи спортсменов из 32 городов России. Связь между площадками соревнований в регионах поддерживали в формате телемоста, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





На турнире прошли соревнования по 15 видам единоборств. Возраст участников составлял от восьми лет до 21 года. За поединками по всей стране наблюдали более 25 000 болельщиков. На территории каждого из регионов-участников проходили соревнования по одной дисциплине.



Фото: пресс-служба Минспорта МО





«География мероприятия расширяется. Если в 2023 году турнир прошёл в 15 городах России, то в следующем году – уже в 25. В это раз в турнире «Герои Отечества» участвовали 32 региона. Цхинвал стал первой площадкой в истории соревнований за пределами России», – рассказал руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков.