Всероссийский турнир в формате телемоста собрал в Люберцах тысячу единоборцев
Видео: пресс-служба Минспорта МО
Всероссийский открытый турнир по единоборствам «Герои Отечества» собрал в Люберцах более тысячи спортсменов из 32 городов России. Связь между площадками соревнований в регионах поддерживали в формате телемоста, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На турнире прошли соревнования по 15 видам единоборств. Возраст участников составлял от восьми лет до 21 года. За поединками по всей стране наблюдали более 25 000 болельщиков. На территории каждого из регионов-участников проходили соревнования по одной дисциплине.
«География мероприятия расширяется. Если в 2023 году турнир прошёл в 15 городах России, то в следующем году – уже в 25. В это раз в турнире «Герои Отечества» участвовали 32 региона. Цхинвал стал первой площадкой в истории соревнований за пределами России», – рассказал руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков.На центральной площадке турнира во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах состоялись состязания по рукопашному и армейскому рукопашному бою. Участниками стали порядка 300 спортсменов из городов Московской, Калужской и Владимирской областей.
В Люберцах также состоялись выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов, общественных деятелей, ветеранов боевых действий. Работали площадки довоенной подготовки, плетения маскировочных сетей, шахмат, армрестлинга, разборки и сборки автомата, выставка инженерно-сапёрного вооружения.
Зрители и участники турнира могли написать российским солдатам письма, которые доставят в зону проведения спецоперации вместе с посылками.
Соревнования по единоборствам «Герои Отечества» были посвящены участникам СВО. Они состоялись в канун Дня Героев Отечества. Турнир проходит в Московской области уже третий год подряд.