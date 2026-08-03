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В СКР напомнили возраст уголовной ответственности за распространение наркотиков

оригинал Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

Обещания лёгкого заработка в интернете могут привести к тяжёлым последствиям. Об этом предупредили в пресс-службе Следственного комитета России.



Сегодня участились случаи вовлечения подростков через Сеть в противоправную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Им предлагают якобы безопасную подработку, и это несёт реальную угрозу вовлечения в совершение преступлений. Организаторы таких схем используют несовершеннолетних, обещая быстрый заработок и безнаказанность. Из-за неопытности дети не осознают всех последствий своих действий. Вступая в онлайн-переписку с неизвестными, они становятся соисполнителями преступления», – отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что уголовная ответственность за распространение наркотиков наступает с 14 лет и влечёт лишение свободы.
«Например, в прошлом году 17-летнего оренбуржца признали виновным в 13 эпизодах сбыта наркотиков. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Несмотря на возраст, он не смог избежать сурового наказания», – подчеркнули в Следственном комитете России.
Там попросили не поддаваться на провокации и всегда помнить о неотвратимости наказания.
Лора Луганская

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