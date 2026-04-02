Второй этап паводка в Дубне прогнозируется в середине апреля

02 апреля 2026, 22:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Ситуация в Дубне в разгар паводкового периода остаётся стабильной. За два дня мониторинг значительных подъёмов воды не зафиксировал, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Щиты плотины прикрыты для подготовки водохранилищ к судоходству. Если 1 апреля сброс воды составлял 1360 кубометров в секунду, то к утру 2 апреля он снизился до 1100 кубометров в секунду.



Уровень воды в верхнем бьефе незначительно вырос – с 121,27 до 121,58 м. В нижнем бьефе отмечено снижение с 112,39 до 112,15 м.

«По оценкам специалистов, второй этап паводка ожидается в середине апреля. Но даже в этот период существенных рисков для города не прогнозируют», – отметил заместитель главы городского округа Дубна Алексей Брызгалов.