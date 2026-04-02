Второй этап паводка в Дубне прогнозируется в середине апреля
Ситуация в Дубне в разгар паводкового периода остаётся стабильной. За два дня мониторинг значительных подъёмов воды не зафиксировал, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Щиты плотины прикрыты для подготовки водохранилищ к судоходству. Если 1 апреля сброс воды составлял 1360 кубометров в секунду, то к утру 2 апреля он снизился до 1100 кубометров в секунду.
Уровень воды в верхнем бьефе незначительно вырос – с 121,27 до 121,58 м. В нижнем бьефе отмечено снижение с 112,39 до 112,15 м.
«По оценкам специалистов, второй этап паводка ожидается в середине апреля. Но даже в этот период существенных рисков для города не прогнозируют», – отметил заместитель главы городского округа Дубна Алексей Брызгалов.
Все экстренные службы находятся в полной готовности. Подготовлены запасы песка, при необходимости оперативно установят водоналивные дамбы. А система из 10 насосных станций обеспечит принудительную перекачку воды из Южной и Центральной канав в Волгу.
В МЧС жителям рекомендуют заранее принять меры предосторожности: поднять ценные вещи, проверить подвалы, убрать с участков предметы, которые может унести водой.
В случае ухудшения обстановки следует звонить по номеру 112.