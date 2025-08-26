Окружной форум «Волонтёров Подмосковья» собрал в Раменском около 100 активистов

Окружной форум «Волонтёров Подмосковья» собрал в Раменском около 100 активистовОколо 100 самых активных добровольцев из 10 муниципальных округов объединил в Раменском V Окружной форум «Волонтёров Подмосковья». Такие данные привели в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, обучения и развития волонтёрского движения. Ребята побывали на образовательной встрече с членом Общественной палаты Подмосковья Марией Большаковой. Она поделилась с добровольцами основами социального проектирования и рассказала, как превратить идею в проект. Участники встречи узнали, как правильно формулировать цели и задачи, подбирать команду и ресурсы, оценивать эффективность собственной работы», – отметили в пресс-службе.Кроме того, ребята приняли участие в командообразующей игре, где обменялись опытом и лучшими практиками добровольчества. Раменские волонтёры заняли второе место.
Форум также стал возможностью для добровольцев познакомиться друг с другом, обменяться контактами и обсудить совместные проекты.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов, помощь в организации мероприятий и консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО.
Кроме того, волонтёрам Подмосковья предоставляется методическая и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.