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Вторую очередь благоустройства лесопарка «Лесная опушка» завершат в этом году

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Вторую очередь благоустройства лесопарка «Лесная опушка» в Люберцах Работы планируют завершить в 2026 году. Об этом на встрече с жителями в формате выездной администрации сообщил глава городского округа Владимир Волков.



Встреча состоялась в школе №53 в поселке Октябрьский. На вопросы также ответили депутат Мособлдумы Лидия Антонова и депутаты окружного Совета.

«Самый долгожданный объект – современный воспитательно-образовательный комплекс в Октябрьском, который строится при поддержке губернатора Андрея Воробьёва и по народной программе «Единой России». Он войдёт в состав школы на 1500 мест и детсада на 200 мест, а откроется уже в 2027 году. По просьбам жителей ведём благоустройство второй очереди лесопарка «Лесная опушка». Обновлённая зона отдыха будет доступна уже в этом году», – сказал Волков.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В посёлке также заменят две детские площадки, обустроят три «народные тропы», а в пяти дворах заменят асфальтовое покрытие. Полный перечень работ доступен на сайте.

На встрече обсудили развитие посёлка, вопросы текущего содержания территории, работу управляющих компаний. Волков поблагодарил жителей за конструктивный диалог.
Лора Луганская

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