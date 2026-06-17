Вторую очередь благоустройства лесопарка «Лесная опушка» завершат в этом году
Вторую очередь благоустройства лесопарка «Лесная опушка» в Люберцах Работы планируют завершить в 2026 году. Об этом на встрече с жителями в формате выездной администрации сообщил глава городского округа Владимир Волков.
Встреча состоялась в школе №53 в поселке Октябрьский. На вопросы также ответили депутат Мособлдумы Лидия Антонова и депутаты окружного Совета.
«Самый долгожданный объект – современный воспитательно-образовательный комплекс в Октябрьском, который строится при поддержке губернатора Андрея Воробьёва и по народной программе «Единой России». Он войдёт в состав школы на 1500 мест и детсада на 200 мест, а откроется уже в 2027 году. По просьбам жителей ведём благоустройство второй очереди лесопарка «Лесная опушка». Обновлённая зона отдыха будет доступна уже в этом году», – сказал Волков.
В посёлке также заменят две детские площадки, обустроят три «народные тропы», а в пяти дворах заменят асфальтовое покрытие. Полный перечень работ доступен на сайте.
На встрече обсудили развитие посёлка, вопросы текущего содержания территории, работу управляющих компаний. Волков поблагодарил жителей за конструктивный диалог.