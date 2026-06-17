Вторую очередь благоустройства лесопарка «Лесная опушка» завершат в этом году

17 июня 2026, 18:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Вторую очередь благоустройства лесопарка «Лесная опушка» в Люберцах Работы планируют завершить в 2026 году. Об этом на встрече с жителями в формате выездной администрации сообщил глава городского округа Владимир Волков.





Встреча состоялась в школе №53 в поселке Октябрьский. На вопросы также ответили депутат Мособлдумы Лидия Антонова и депутаты окружного Совета.

«Самый долгожданный объект – современный воспитательно-образовательный комплекс в Октябрьском, который строится при поддержке губернатора Андрея Воробьёва и по народной программе «Единой России». Он войдёт в состав школы на 1500 мест и детсада на 200 мест, а откроется уже в 2027 году. По просьбам жителей ведём благоустройство второй очереди лесопарка «Лесная опушка». Обновлённая зона отдыха будет доступна уже в этом году», – сказал Волков.