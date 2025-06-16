Взрывотехники Росгвардии провели занятия на подмосковном полигоне
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Занятия на подмосковном полигоне провели взрывотехники Россгвардии. Как сообщили в столичном главке ведомства, бойцы отработали ключевые навыки по взрывным работам электрическим и огневым способами.
«…Отработали совместные действия с расчётами БПЛА. В рамках тренировки специалисты провели осмотр местности на наличие взрывоопасных предметов, обследовали объекты и маршруты подхода к ним, а также обеспечили доставку различных инженерных средств к месту их установки», — сказано в пресс-релизе.Кроме того, в ведомстве предоставили оперативные кадры, сделав из них атмосферный клип. При просмотре создается ощущение личного присутствия на обучении. Наложенная на видео музыка полностью погружает в происходящее на экране.