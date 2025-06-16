Житель посёлка Нахабино едва не зарезал затопивших его квартиру соседей
Подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений соседям. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в квартире по улице Школьной в посёлке Нахабино слышны крики и просьбы о помощи.Нападавшего – 33-летнего местного жителя – задержали и передали полиции для разбирательства. Пострадавшие отправлены в Красногорскую городскую больницу. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны незамедлительно прибыли на место происшествия. Они выяснили, что злоумышленник во время конфликта нанёс резаные раны 54-летнему соседу и его 52-летней жене», – сообщили в ведомстве.
Как пояснил задержанный, он нанёс ножевые ранения соседям из-за того, что те затопили его квартиру.