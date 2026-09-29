Ярмарку локальных брендов «100% Подмосковье» посетили 6000 человек
Посетителями маркета локальных брендов «100% Подмосковье. Краски осени» стали около 6000 человек. Мероприятие проходило в парке Мира в Мытищах, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На ярмарке предприниматели региона представили собственные бренды, фермерскую продукцию и изделия ручной работы.
«На площадке можно было выбрать фермерские сыры, мясные деликатесы, натуральные сладости, выпечку, травяные чаи, сыродавленные масла, а также дизайнерскую одежду, аксессуары, украшения, косметику и товары для дома. Гости смогли лично познакомиться с производителями, узнать истории создания брендов. Предприниматели смогли представить на ярмарке свою продукцию широкой аудитории и привлечь новых клиентов», – рассказали в ведомстве.
Маркет стал 15-м в цикле «100% Подмосковье». Он объединяет региональных производителей и предпринимателей и проводится для продвижения локальных брендов.
Мероприятие организуют Мининвест Московской области и центр «Мой бизнес» Подмосковья. Его проводят по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».