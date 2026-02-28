Ярмарку вакансий посетили более 500 студентов Воскресенского колледжа
В Воскресенском колледже проходит ежегодная ярмарка вакансий «День карьеры — 2026», организованная совместно с Кадровым центром Подмосковья. Ее посетили более 500 студентов и выпускников.
Учащиеся и молодые специалисты получили уникальную возможность напрямую пообщаться с представителями компаний. Многие работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы и предложить частичную занятость старшекурсникам.
Свои вакансии представили филиал «ВМУ» «Уралхим», «Цементум» и филиал «Мособлэнерго». Стоит отметить, что особое внимание на ярмарке уделили агропромышленной отрасли — одной из ключевых для экономики региона.
Глава округа Алексей Малкин вместе с директором учебного заведения Аллой Луниной осмотрел выставочные стенды и пообщался с участниками мероприятия. Профессиональные коучи Кадрового центра Подмосковья также провели для молодежи тренинг по самопрезентации «Эффективное собеседование».
