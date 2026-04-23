Жертвами химического выброса в США стали два человека
В Западной Вирджинии произошел опасный выброс токсичных веществ на заводе Catalyst Refiners. Об этом сообщает агентство AP.
В результате инцидента два человека погибли, а 19 получили отравления. Утечка случилась, предположительно, в момент закрытия производства, когда химическая реакция привела к выделению токсичного сероводорода.
Среди пострадавших семь сотрудников скорой помощи, прибывших на место аварии, другие очевидцы и работники предприятия. Один из них находится в критическом состоянии
Примечательно, что не всех пострадавших удалось оперативно доставить в больницы официальным транспортом. Некоторых граждан отвезли в медучреждения на частных автомобилях, а одного человека госпитализировали даже на мусоровозе.
