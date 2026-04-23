Автобус с пассажирами влетел в дерево под Красноярском
В Железногорске Красноярского края автобус на подъеме съехал с дороги и врезался в дерево. Травмы получили девять человек: водитель и восемь пассажиров. Об этом пишет РИА Новости.
Краевой главк МВД сообщил, что авария случилась утром возле дома №26ж на улице Загородной. За рулем находился 60-летний мужчина. Он ехал в сторону КПП №4, не удержал транспорт и допустил съезд. После столкновения медики увезли всех раненых в больницу. Ремни безопасности использовал лишь водитель. Остальные люди в салоне не пристегнулись.
Ранее сообщалось, что движение пригородных поездов в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области нарушено из‑за ЧП на станции Мельничный Ручей Октябрьской железной дороги.
Читайте также: