Явка избирателей Подмосковья к 15 часам перешагнула порог 33%
Явка избирателей на выборах на территории Московской области по состоянию на 15 часов составила 33,02%. Такие данные привели в пресс-службе Избирательной комиссии Московской области.
На избирательных участках проголосовали 26,6% избирателей, дистанционным электронным голосованием воспользовались 80,6%.
Голосование в Московской области, как и по всей России, проходит 18, 19 и 20 сентября. Помимо выборов депутатов Госдумы, жители региона выбирают новый состав Мособлдумы, а в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне – депутатов местных советов.
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