19 сентября 2026, 15:28

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Депутат Госдумы Андрей Свинцов познакомился с работой Центра общественного наблюдения в Одинцове. По мнению парламентария, по части открытости и честности выборы в России могут считаться образцовыми.





Он рассказал, что его зарубежные коллеги-депутаты ездят по многим странам и наблюдают, как там проходит голосование.

«Россия сегодня – образец для всего мира того, как нужно проводить выборы. Мы в этой кампании увидели абсолютную свободу по использованию всех законных инструментов для ведения агитации. Все СМИ открыты, не было ни одного замечания и ни одного конфликта. Мы уверены, что эта избирательная кампания дала возможность каждому гражданину России найти своего кандидата и свою партию, за которых он проголосует», – отметил депутат.