Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Дядюра проголосовал в Щёлкове

19 сентября 2026, 15:37

Виктор Дядюра заявил, что участие в выборах — это гражданский долг каждого

Виктор Дядюра (Фото: пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»)

На избирательный участок №3428 в школе №16 микрорайона Жегалово пришёл проголосовать советник главы городского округа Щёлково, руководитель городской Ассоциации ветеранов СВО и член Совета мужества и отваги организации «Офицеры России» Виктор Дядюра.





После голосования он отметил важность участия граждан в выборах и подчеркнул, что каждый отданный голос может повлиять на итоговый результат для той или иной партии или кандидата.





«Это гражданский долг каждого — участвовать в формировании будущего своего города и страны в целом», — сказал Виктор Дядюра.