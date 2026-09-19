Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Дядюра проголосовал в Щёлкове
Виктор Дядюра заявил, что участие в выборах — это гражданский долг каждого
На избирательный участок №3428 в школе №16 микрорайона Жегалово пришёл проголосовать советник главы городского округа Щёлково, руководитель городской Ассоциации ветеранов СВО и член Совета мужества и отваги организации «Офицеры России» Виктор Дядюра.
После голосования он отметил важность участия граждан в выборах и подчеркнул, что каждый отданный голос может повлиять на итоговый результат для той или иной партии или кандидата.
«Это гражданский долг каждого — участвовать в формировании будущего своего города и страны в целом», — сказал Виктор Дядюра.По его словам, активность проявляют и другие представители Ассоциации ветеранов СВО в Щёлкове. Члены организации также приходят на избирательные участки, чтобы принять участие в голосовании.