Слева направо: Никита Михалков и Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)
Юбилейный фестиваль «Мелиховская весна» проходит в Чехове, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Мероприятие в этом году продлится до 1 июня. Ряд своих проектов привез на фестиваль актер Никита Михалков. Губернатор Андрей Воробьев пообщался с деятелями культуры.
«Мы очень рады, что Никита Сергеевич Михалков привез на фестиваль спектакль, и сегодня он будет показан — видим, что в зале нет свободных мест. Хотел бы поблагодарить Никиту Сергеевича и за поездку в Жуковский, где были поддержаны наши школьные театры. Я думаю, что и студенты вашей Академии, которые сегодня будут выступать здесь, тоже когда-то выходили на школьную сцену. И то, что вы это движение сопровождаете, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.Он добавил, что фестиваль проходит уже четверть века. На нем побывали более 200 театров из 25 стран. В текущем году на площадках «Мелиховской весны» можно увидеть 20 театральных постановок из России Белоруссии, КНР и Казахстана, уточнил Воробьев.
Событие проводится ежегодно музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово» при поддержке правительства Подмосковья.
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Никита Кротов