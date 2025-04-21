Юбилейный Гагаринский забег официально открыл беговой сезон в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 1 тыс. участников стартовали на Гагаринском забеге в Звёздном городке. Это один из старейших легкоатлетических забегов в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Миниспорта Московской области.
По традиции эти соревнования, посвящённые первому полёту человека в космос, официально открывают беговой сезон в Московской области. Маршрут пролегал по центру Звёздного городка. Спортсмены не только познакомились с достопримечательностями города, но воспользовались редкой возможностью побывать в закрытом городе, где живут космонавты.
Любителям бега были предложены пять дистанций – 300 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Самому младшему стартовавшем спортсмену исполнилось 6 лет, старшему – 73 года.
Для гостей мероприятия подготовили праздничную фан-зону с тематическими локациями и концертной программой. Кроме того, болельщики смогли посетить музей Центра подготовки космонавтов и познакомиться с историей покорения космоса.
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Любителям бега были предложены пять дистанций – 300 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Самому младшему стартовавшем спортсмену исполнилось 6 лет, старшему – 73 года.
«Космос, спорт, заряд энергии – здесь очень много общего. Сегодня у нас рекордное количество участников. Всем желаем отличного настроения, зарядиться спортом и активно начать беговой сезон», – сказал директор проектов «Лиги Героев» Денис Анников.Результаты забега опубликованы по ссылке.
Для гостей мероприятия подготовили праздничную фан-зону с тематическими локациями и концертной программой. Кроме того, болельщики смогли посетить музей Центра подготовки космонавтов и познакомиться с историей покорения космоса.
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Лора Луганская