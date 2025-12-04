Фехтовальщица Забелина из Подмосковья завоевала медаль Кубка мира
Анастасия Забелина из Долгопрудного завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в составе юниорской сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проходили в Гонконге. На пути к медали россиянки победили представительниц Тайваня и США, а в полуфинале уступили спортсменкам из Франции.
«В соревновании за третье место российские фехтовальщицы встретились с представительницами КНР и одержали победу со счётом 45:24», — говорится в сообщении.Ранее женская юниорская сборная России, полностью укомплектованная подмосковными спортсменками, заняла второе место на этапе Кубка мира в фехтовании на рапирах. За честь страны сражались Стефания Часовникова, Милана Левчук, Ирина Зорина и София Дзобаева.