Фехтовальщица Забелина из Подмосковья завоевала медаль Кубка мира

04 декабря 2025, 13:42

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анастасия Забелина из Долгопрудного завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в составе юниорской сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходили в Гонконге. На пути к медали россиянки победили представительниц Тайваня и США, а в полуфинале уступили спортсменкам из Франции.





«В соревновании за третье место российские фехтовальщицы встретились с представительницами КНР и одержали победу со счётом 45:24», — говорится в сообщении.