Подмосковные сноубордисты завоевали ещё четыре медали на Кубке России

04 декабря 2025, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Ещё четыре медали — одну золотую и три серебряные — завоевали представители Московской области на первом этапе Кубка России по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Две награды Подмосковью принесли соревнования в дисциплине «сноуборд-кросс» среди мужчин.





«Золотую медаль завоевал Арсений Томин, а на вторую ступень пьедестала почёта поднялся Данила Баранов. Оба спортсмена являются воспитанниками Областного центра олимпийских видов спорта и дмитровской спортшколы «Истина», — говорится в сообщении.