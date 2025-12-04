Подмосковные сноубордисты завоевали ещё четыре медали на Кубке России
Ещё четыре медали — одну золотую и три серебряные — завоевали представители Московской области на первом этапе Кубка России по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Две награды Подмосковью принесли соревнования в дисциплине «сноуборд-кросс» среди мужчин.
«Золотую медаль завоевал Арсений Томин, а на вторую ступень пьедестала почёта поднялся Данила Баранов. Оба спортсмена являются воспитанниками Областного центра олимпийских видов спорта и дмитровской спортшколы «Истина», — говорится в сообщении.Кроме того, серебряные медали завоевали подмосковные сноубордистки Полина Мулендеева в параллельном слаломе-гиганте и Анастасия Привалова в слаломе-гиганте среди женщин.
Ранее на турнире две медали завоевал Арсений Томин: бронзу в сноуборд-кроссе и серебро в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная».