Защитник «Ростова» Калинин может перейти в «Крылья Советов» свободным агентом
«Крыльям Советов» предложили 29-летнего защитника «Ростова» Игоря Калинина, который провел прошлый сезон в «Факеле» на правах аренды. Об этом информирует Metaratings.ru.
Спортсмен может перейти в самарский клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне Калинин сыграл за «Факел» в 24 матчах.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 700 тыс. евро.
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