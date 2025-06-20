Россиянам раскрыли, при каких условиях опасно проходить 10 тысяч шагов в день
Терапевт Лишин: прогулка в быстром темпе может вызвать одышку и боль в суставах
Прохождение 10 тысяч шагов в день в быстром темпе может вызвать одышку, стенокардию или воспаление суставов. Об этом предупредил врач-терапевт Виктор Лишин.
По словам специалиста, прогулка в быстром темпе может вызвать боль и воспаление при ревматоидном артрите и других заболеваниях суставов.
«Также интенсивный шаг опасен при сердечно-сосудистых патологиях, например, ишемической болезни сердца, атеросклерозе и гипертонии. Такая ходьба учащает пульс, сердце начинает усиленно качать кровь и появляется одышка, потому что воздуха не хватает», — отметил Лишин в беседе с «Москвой 24».
Он пояснил, что это может обернуться предобморочным состоянием. Также врач предупредил, что интенсивные прогулки могут быть опасны для астматиков.
Тем не менее Лишин уточнил, что прогулки полезны в любом возрасте.
В свою очередь врач-терапевт АО «Медицина», к. м. н. Оксана Серебрякова рассказала «Известиям» об опасности незаметного развития железодефицитной анемии, которая может маскироваться под усталость.
«На ранних стадиях заболевание проявляется неспецифическими симптомами: слабостью, бледностью кожи, одышкой при нагрузках и учащенным сердцебиением. У женщин тревожным сигналом становятся обильные менструации, у пожилых людей — снижение когнитивных функций», — рассказала врач.
Врач предупредила, что анемия может выступать первым признаком серьезных патологий, в том числе онкологии. Также недостаток железа отрицательно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и в целом ослабляет организм.
При появлении тревожных симптомов необходимо обратиться к врачу и сдать все необходимые анализы, чтобы начать лечение, заключила Серебрякова.