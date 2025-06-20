Россиянам раскрыли, при каких условиях опасно проходить 10 тысяч шагов в день

20 июня 2025, 15:52

Терапевт Лишин: прогулка в быстром темпе может вызвать одышку и боль в суставах

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Прохождение 10 тысяч шагов в день в быстром темпе может вызвать одышку, стенокардию или воспаление суставов. Об этом предупредил врач-терапевт Виктор Лишин.





По словам специалиста, прогулка в быстром темпе может вызвать боль и воспаление при ревматоидном артрите и других заболеваниях суставов.





«Также интенсивный шаг опасен при сердечно-сосудистых патологиях, например, ишемической болезни сердца, атеросклерозе и гипертонии. Такая ходьба учащает пульс, сердце начинает усиленно качать кровь и появляется одышка, потому что воздуха не хватает», — отметил Лишин в беседе с «Москвой 24».

«На ранних стадиях заболевание проявляется неспецифическими симптомами: слабостью, бледностью кожи, одышкой при нагрузках и учащенным сердцебиением. У женщин тревожным сигналом становятся обильные менструации, у пожилых людей — снижение когнитивных функций», — рассказала врач.