Юные баскетболисты из Химок завоевали Кубок Тимофея Мозгова

01 июня 2026, 10:04

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда из Химок одержала победу на первом международном турнире по баскетболу среди спортсменов до 14 лет «Кубок Тимофея Мозгова». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в Московской области с 29 по 31 мая, в них приняли участие восемь команд — из Черноголовки, Раменского, Химок, а также из Москвы, Тулы, ЛНР, ДНР и Минска.





«В финале химчане встретились с командой ДНР и одолели соперников со счётом 67:50. А бронзу завоевали спортсмены из ЛНР», — говорится в сообщении.