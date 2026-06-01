Юные баскетболисты из Химок завоевали Кубок Тимофея Мозгова

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда из Химок одержала победу на первом международном турнире по баскетболу среди спортсменов до 14 лет «Кубок Тимофея Мозгова». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Соревнования проходили в Московской области с 29 по 31 мая, в них приняли участие восемь команд — из Черноголовки, Раменского, Химок, а также из Москвы, Тулы, ЛНР, ДНР и Минска.

«В финале химчане встретились с командой ДНР и одолели соперников со счётом 67:50. А бронзу завоевали спортсмены из ЛНР», — говорится в сообщении.
Турнир организовал известный российский баскетболист Тимофей Мозгов — бронзовый призёр чемпионата Европы и Олимпийских игр, рекордсмен НБА сезона 13/14 и победитель американской лиги в составе «Кливленд Кавалерс».
Лев Каштанов

