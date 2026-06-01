Юные баскетболисты из Химок завоевали Кубок Тимофея Мозгова
Команда из Химок одержала победу на первом международном турнире по баскетболу среди спортсменов до 14 лет «Кубок Тимофея Мозгова». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в Московской области с 29 по 31 мая, в них приняли участие восемь команд — из Черноголовки, Раменского, Химок, а также из Москвы, Тулы, ЛНР, ДНР и Минска.
«В финале химчане встретились с командой ДНР и одолели соперников со счётом 67:50. А бронзу завоевали спортсмены из ЛНР», — говорится в сообщении.Турнир организовал известный российский баскетболист Тимофей Мозгов — бронзовый призёр чемпионата Европы и Олимпийских игр, рекордсмен НБА сезона 13/14 и победитель американской лиги в составе «Кливленд Кавалерс».