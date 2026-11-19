19 ноября 2026, 13:02

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали воспитанники спортклуба «Динамо-Ивантеевка» на турнире по дзюдо среди юношей и девушек, посвящённом памяти участников СВО, погибших при выполнении воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.





Турнир состоялся 15 ноября, в нём приняли участие представители Москвы, Подмосковья, а также Тульской, Белгородской, Рязанской, Калужской и Брянской областей.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Кирилл Гаврилов, Даниил Кононов, Михаил Глазов, Ратмир Кинжигалиев, Дмитрий Градин и Максим Билюшов», — говорится в сообщении.