МОК с 2026 года введёт запрет на участие трансгендеров* в женских соревнованиях
Международный олимпийский комитет (МОК) с 2026 года введёт запрет на участие трансгендеров* в женских соревнованиях. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источник в организации.
По информации издания, официальное заявление о новой политике ожидается в начале 2026 года — после публикации научного исследования, посвящённого физическим преимуществам спортсменов, рождённых мужчинами.
Ожидается, что окончательное решение объявят на сессии МОК, которая пройдёт во время Олимпийских игр в Италии.
