10 ноября 2025, 15:46

Фото: iStock/fotofritz16

Международный олимпийский комитет (МОК) с 2026 года введёт запрет на участие трансгендеров* в женских соревнованиях. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источник в организации.