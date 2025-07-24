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Чемпионка Украины покинула подиум из-за россиянина

Украинская шпажистка покинула подиум из-за россиянина Бородачева
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Украинская чемпионка по фехтованию Влада Харькова ушла с церемонии награждения из-за российского спортсмена Кирилла Бородачева.



Накануне женщина взяла золото в Тбилиси, а Бородачев завоевал второе место среди рапиристов. Когда турнир закончился, стартовало награждение победителей в каждой дисциплине с общей фотографией.

Харькова была на подиуме с другими спортсменками, но, когда на пьедестале появились мужчины, Влада посмотрела в сторону россиянина и ушла с церемонии.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Грузии до 30 июля. Россияне участвуют в турнире в нейтральном статусе. Подобная практика применяется после событий февраля 2022 года.

Никита Кротов

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