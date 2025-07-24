Чемпионка Украины покинула подиум из-за россиянина

24 июля 2025, 12:29

Украинская шпажистка покинула подиум из-за россиянина Бородачева

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Украинская чемпионка по фехтованию Влада Харькова ушла с церемонии награждения из-за российского спортсмена Кирилла Бородачева.