Юные футболистки из Раменского завоевали серебро областного первенства

Фото: Ильинская спортшкола «Авангард»

Представительницы Раменского муниципального округа стали серебряными призёрами первенства Московской области по футболу среди девочек до 11 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



«Для команды футболисток 2015-2016 годов рождения из Ильинской спортивной школы «Авангард» сезон оказался насыщенным и продуктивным. Во всех матчах девочки продемонстрировали командный дух, технику и волю к победе. Многие игроки смогли раскрыть свой потенциал, получив бесценный опыт на поле», – отметили в администрации.
Фото: Ильинская спортшкола «Авангард»

Сейчас команда готовится к новым тренировкам и матчам.
