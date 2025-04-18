Учитель из Раменского победил на всероссийском конкурсе «Педагогический дебют»

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Преподаватель математики Раменской школы №9 Дмитрий Костенко одержал победу на всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя», сообщает пресс-служба муниципального округа.
«Участие в конкурсе «Педагогический дебют» Дмитрий принимал и раньше. В 2021 году он победил на районном этапе, а на областном вошёл в число лучших», — отмечается в сообщении.Педагогическая карьера Дмитрия Костенко началась с репетиторства, но затем учитель понял, что хочет работать с классом. В 2019 году Дмитрий вместе с группой единомышленников запустил проект «Математика для каждого».
В этом году в номинации «Молодые учителя» конкурса «Педагогический дебют» за победу боролись пять преподавателей математики.
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