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Учитель из Раменского победил на всероссийском конкурсе «Педагогический дебют»

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Преподаватель математики Раменской школы №9 Дмитрий Костенко одержал победу на всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя», сообщает пресс-служба муниципального округа.
«Участие в конкурсе «Педагогический дебют» Дмитрий принимал и раньше. В 2021 году он победил на районном этапе, а на областном вошёл в число лучших», — отмечается в сообщении.
Педагогическая карьера Дмитрия Костенко началась с репетиторства, но затем учитель понял, что хочет работать с классом. В 2019 году Дмитрий вместе с группой единомышленников запустил проект «Математика для каждого».
В этом году в номинации «Молодые учителя» конкурса «Педагогический дебют» за победу боролись пять преподавателей математики.

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50 медработников Подмосковья получили первые в году свидетельства на соципотеку
18 апреля 2025, 14:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Доме правительства Московской области медицинским работникам впервые в этом году вручили свидетельства по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В рамках программы специалисты получают от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет каждый месяц выплачивается компенсация суммы основного долга. Получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.
«Важно, чтобы человек не только работал в комфортных условиях, но и мог восстановиться дома. «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года. Она помогает медицинским специалистам приобрести собственное жильё. В этом году планируем выдать 161 свидетельство. Сегодня 50 медработников Подмосковья получили свидетельства на приобретение жилья», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Стать участниками программы могут врачи и средний медицинский персонал. Подробнее ознакомиться с её условиями можно по ссылке.

Помимо «Социальной ипотеки», в Подмосковье реализуются такие меры соцподдержки медработников, как компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома, программы «Земский доктор», «Приведи друга» и другие.

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В МОЦОМД поступило пять портативных аппаратов УЗИ
18 апреля 2025, 13:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пять современных портативных аппаратов для ультразвуковых исследований поступили в Московский областной центр охраны материнства и детства, закупка медицинской техники ведётся в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья на 2023-2027 годы», сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Новое оборудование позволит существенно сократить время ожидания исследований и повысить точность диагностики. Портативные аппараты УЗИ обеспечивают возможность проводить исследования непосредственно у постели пациента, что особенно важно для тяжелобольных детей и новорождённых», — рассказал и.о. главврача МОЦОМДа, главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев.
Один из новых аппаратов УЗИ установили в детской поликлинике №1, остальная техника поступила в детский стационар.

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#минздрав мо
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#московская область
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В Подмосковье открылся стеклодувный цех с мастерской-школой
18 апреля 2025, 13:44

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Новый стеклодувный цех открыла на своём производстве в Мытищах компания «Праймлаб», занимающаяся выпуском лабораторного оборудования, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Площадь цеха составляет 250 квадратных метров, инвестиции в проект составили 55 миллионов рублей. Благодаря запуску новых мощностей производительность предприятия увеличились с 300 до 3500 изделий в год», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций и инноваций Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Особенностью нового цеха стало наличие там собственной школы стеклодувов, где опытные специалисты обучают новичков. Благодаря этому у предприятия не будет сложностей с поиском квалифицированных кадров.

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Ветеран Алёшина из Орехово-Зуева рассказала, как попала на фронт
18 апреля 2025, 13:23

Фото: 360.ru

Жительнице Орехово-Зуева Александре Семёновне Алёшиной уже 101 год, войну она встретила семнадцатилетней девушкой, рыла противотанковые рвы и научилась снайперской стрельбе, сообщает 360.ru.
В 1941 году Александра Алёшина вместе с другими старшеклассниками работала на заводе: ребята выстаивали многочасовые смены без выходных и праздников. Когда год спустя ровесникам Александры стали приходить повестки, она сама пришла в военкомат и попросилась на фронт. Александру призвали и отправили под Наро-Фоминск — копать противотанковые рвы.

«Работать приходилось в сорокаградусный мороз. Лом был такой тяжёлый, что мы брали его вдвоём, чтобы ударить разбить землю», — рассказала ветеран.
Потом Александру направили в школу снайперов, где девушка научилась стрелять, маскироваться и работать в паре. По окончании курса она осталась в школе преподавать. На передовую отправились 24 подготовленных ею снайпера. А в 1945 году Александру Алёшину демобилизовали.

Фото: 360.ru

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#орехово-зуево
#ветеран
#великая отечественная война
#патриотизм
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В парке Шатуры появится футуристический арт-объект
18 апреля 2025, 12:53

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Арт-объект «Невесомость», созданный шатурянами Даниилом Кобловым и Олегом Воробьёвым, откроют в парке имени Гагарина в субботу, 19 апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Даниил Коблов — фотограф, он также участвует в организации различных окружных творческих мероприятий. Олег Воробьёв занимается дидженингом и преподаёт в Молодёжном центре Шатуры.

«Приглашаем всех желающих посетить это событие и ощутить на себе новое дыхание городского искусства», — сказали создатели проекта.
Они объяснили, что арт-объект является данью уважения отечественной космонавтике, а также отражает их философские взгляды на мир.

«Вы сможете погрузиться в мир музыки и размышлений о планетарном и космическом сознании благодаря местным диджеям», — рассказали о предстоящем открытии инсталляции в дирекции шатурских парков.
Мероприятие начнётся в 16:00, вход свободный, возрастных ограничений нет.

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#культура
#искусство
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