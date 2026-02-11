Раменские полицейские спасли девушку от телефонных мошенников
В Раменском полицейские пресекли мошенничество почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Заявление о мошенничестве поступило в дежурную часть от местной жительницы.
«Установлено, что девушке позвонил неизвестный, который под предлогом замены ключей домофона получил от неё персональные данные. Затем с ней связался якобы сотрудник Росфинмониторинга, который сообщил, что злоумышленники завладели банковскими счетами жертвы. Для сохранения сбережений на 470 000 рублей их якобы необходимо было передать «доверенному лицу» для декларации», – уточнила Петрова.Девушка заподозрила обман и позвонила в полицию. Её дальнейшие действия контролировали оперативники.
В момент передачи денег полицейские задержали с поличным 22-летнюю москвичку, исполнявшую в преступной схеме роль курьера. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил фигурантку под стражу.
Как отметила Петрова, сейчас полицейские устанавливают соучастников задержанной и выявляют её причастность к аналогичным эпизодам.