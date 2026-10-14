Школьникам Раменского округа устроили экскурсию по подстанции скорой помощи
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Подстанцию скорой медицинской помощи посетили с экскурсией ученики школы №23 деревни Дергаево Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие организовали в рамках всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее».
«Экскурсоводом по Раменской подстанции скорой помощи стал опытный врач. Он рассказал ребятам о специфике работы, повёл мастер-класс по оказанию первой помощи, включая действия при попадании инородных предметов в дыхательные пути и потере сознания, а также остановку кровотечений, а затем показал, как устроена служба скорой», — говорится в сообщении.Школьники осмотрели диспетчерский пункт, зоны отдыха для медиков и водителей и гаражи с автомобилями.