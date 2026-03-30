Юные каратисты из Лобни завоевали 21 медаль на турнире «Первые шаги»

30 марта 2026, 09:53

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Лобня

Десять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей завоевали воспитанники лобненской школы карате «Кобудо Тацудзин» на XVIII открытом детском турнире по карате «Первые шаги». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Соревнования проходили в Щёлкове. В них приняли участие более 400 юных спортсменов из семи российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись лобненцы Евгения Просветова, Александр Короп, Милана Ли, Кристина Ефремова, Иван Плетнёв, Егор Бимба, Мария Бородина Ульяна Семичева и Анастасия Булгакова, на счету которой две золотые медали», — говорится в сообщении.