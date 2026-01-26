Вячеслав Быков планирует следить за Олимпиадой несмотря на отстранение России

26 января 2026, 15:04

Фото: iStock/LeArchitecto

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков сообщил, что намерен смотреть зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии. Он предположил, что на турнире можно будет увидеть новые вехи и тенденции.





Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Сборная России по хоккею остаётся отстранённой от международных турниров с 2022 года.





«Не откажусь посмотреть Олимпиаду для профессионального интереса. Наши ребята — сильнейшие мастера мирового уровня, поэтому их отсутствие обеднит хоккейный турнир, но другие сборные будут представлены сильными игроками. Возможно, увидим новые вехи и тенденции», — отметил Быков в интервью Metaratings.ru.