Юные каратистки из Королёва победили на международном турнире в Токио
Золотые медали завоевали юные жительницы Королёва Станислава Косова и Ксения Щёжина на международном турнире Dream Festival по каратэ киокусинкай. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования проходили на стадионе Ёёги в столице Японии Токио с 17 по 19 июля. В них приняли участие более четырёх тысяч спортсменов из десятков разных стран.
«Станислава Косова поднялась на высшую ступень пьедестала почёта, победив соперниц из Вьетнама, Японии и Китая. А Ксения Щёжина одержала победу над представительницами Японии и России», — говорится в сообщении.Королёвские спортсменки являются воспитанницами спортшколы «Металлист» и спортивного клуба «Монолит». Администрация округа поздравила с победой каратисток и их тренеров Александра Деревянко, Максима Горланова и Александра Щёжина.