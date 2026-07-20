Юные каратистки из Королёва победили на международном турнире в Токио

20 июля 2026, 15:24

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотые медали завоевали юные жительницы Королёва Станислава Косова и Ксения Щёжина на международном турнире Dream Festival по каратэ киокусинкай. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Соревнования проходили на стадионе Ёёги в столице Японии Токио с 17 по 19 июля. В них приняли участие более четырёх тысяч спортсменов из десятков разных стран.





«Станислава Косова поднялась на высшую ступень пьедестала почёта, победив соперниц из Вьетнама, Японии и Китая. А Ксения Щёжина одержала победу над представительницами Японии и России», — говорится в сообщении.